La période de Noël se distingue du reste de l'année par tous ces moments chargés d'émotions et de rencontres familiales. Si pour certains, ces moments sont synonymes de convivialité, pour d’autres, ces retrouvailles peuvent parfois être sources de tensions plus ou moins importantes. Parmi les relations les plus délicates, celle d'une épouse avec sa belle-mère est fréquemment mise à l’épreuve. Mais une chose est sûre : trois mots simples mais puissants – merci, pardon et s’il vous plaît – peuvent aider à créer une atmosphère apaisée et chaleureuse. Des mots qui peuvent être formulés non seulement par la belle-fille mais aussi par sa belle-mère, soucieuse d’avoir une bonne relation avec celle qui partage la vie de son fils.