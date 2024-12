Comment le mystère de Noël nous guérit du péché originel

"Où es-tu ?", demande Dieu à Adam après qu’il eut chuté avec Ève au paradis terrestre. "J’ai entendu ta voix dans le jardin et j’ai pris peur car j’étais nu et je me suis caché", répond le premier homme. Ainsi, le premier effet du péché originel fut la peur — peur de Dieu que le péché dépeint désormais à l’homme comme Quelqu’un de dur, une divinité concurrente de l’homme et quelque peu effrayante. En tant qu’antidote au péché originel, Noël est le mystère qui nous guérit de notre mauvaise crainte de Dieu. En effet, qui serait épouvanté par un enfant ? Or, c’est un enfant que devient Dieu à Bethléem. Dans la nuit de Noël, il est désormais impossible d’éprouver un sentiment de frayeur et de défiance envers ce Dieu qui est un nourrisson dans les mains de Marie.