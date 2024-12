En premier lieu, la peur de déranger. Noël étant une fête si familiale, il est délicat d'être accueilli sans être de la famille. Cette peur serait sûrement moins marquée à Pâques ou en été. Noël est différent. Pourtant si l'hôte a décidé d'inviter d'autres à partager sa journée, ne l'a-t-il pas choisi librement ? Peut-être le fait-il sincèrement et de bon cœur. John et Anna, mariés depuis plus de 45 ans, n'ont pas la joie d'avoir des enfants. Leurs frères et sœurs vivent par-delà les océans, alors pour Noël, ils invitent toutes les personnes seules de leur paroisse. "Nous allons être 21 cette année ! C'est incroyable ! Une vraie tablée familiale !" se réjouissent-ils. Et leur joie est palpable. Un effort de cuisine, certes, mais une joie profonde d'apporter un peu de bonheur aux autres, et d'être entourés à leur tour.