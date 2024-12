Les vitraux suivent un thème commun, celui de l’Eucharistie, son annonce dans l’Évangile et ses préfigurations dans l’ancien Testament. Au lendemain des guerres de Religion, il s’agissait de réaffirmer le sens de la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés, contestée par le protestantisme. La chapelle était en effet auparavant une chapelle de la Communion. Si on parle habituellement de vitraux, peut-être serait-il plus juste de parler de peintures sur verre. En effet, contrairement aux vitraux colorés dans la masse, la peinture est ici appliquée sur du verre blanc avec des émaux recuits au four. La technique permet une grande précision des détails, les vitraux peuvent ainsi être vus de près.