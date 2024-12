Dans cette abondance, l’huile d’olive compte ainsi parmi les usages les plus précieux à cette époque et le Livre du Lévitique en rappelle son usage sacré : "Ordonne aux fils d’Israël de te procurer, pour le luminaire, de l’huile d’olive, limpide et vierge, afin que monte perpétuellement la flamme d’une lampe" (Lv 24,2), la Bible imposant que cette lampe soit perpétuellement allumée du soir au matin devant le Seigneur à l’intérieur de la tente de la Rencontre devant le Rideau du Témoignage. Il n’est pas jusqu’à son bois qui ne serve à la construction du Débir, partie centrale du Temple la plus sacrée également nommée Saint des saints. L’huile d’olive rappelle la présence divine et cette sacralité sera également soulignée dans le Coran en sa Sourate 24-35 : "Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un (récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat ; son combustible vient d'un arbre béni : un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est Omniscient".