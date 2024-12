Accueillir, une attitude à la fois très simple et pourtant difficile

A Mambré, Abraham a accueilli des anges sans le savoir. Parce que passager sur cette terre, on accueille l’étranger, le migrant d’aujourd’hui dans une relation personnelle, même si au niveau plus global, il faut une justice pour favoriser son maintien dans son pays. Le Seigneur lui-même a été accueilli par la femme pécheresse avec délicatesse, par Marthe et Marie à Béthanie. Pourtant cela a mal commencé à Bethléem où pas une place ne lui a été réservée, sinon dans une étable. Et « Le Verbe s’est fait chair et les siens ne l’ont pas reconnu » (Jn 1, 9). L’étranger ou le pauvre n’a pas de quoi rendre, ce qui veut dire qu’accueillir n’est pas seulement loger pécuniairement.