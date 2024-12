Il faut dire que la future basilique a tout d’une église remarquable pour son "antiquité" et sa "célébrité", deux critères parmi d’autres pour bénéficier de ce titre qui lie plus particulièrement un édifice à Rome et au Pape. En effet, depuis plus de 700 ans, l’église Notre-Dame est la destination d’un pèlerinage. Après avoir découvert Notre-Dame de Boulogne, dans le Pas-de-Calais actuel, le roi Philippe IV le Bel fait ériger quelques années plus tard, non loin de la capitale, une église-sœur pour que le pèlerinage soit plus court. Avec le temps, se forme autour du sanctuaire une nouvelle cité, nommée Boulogne jusqu’à sa fusion avec sa voisine, Billancourt, en 1926.