Si les sweats femme Caladia mettent ainsi en exergue le titre du poème de Thérèse "Vivre d’Amour", les foulards, tout derniers nés de la marque, mêlent harmonieusement motifs fleuris et citations de Thérèse telles que : "Aimer, c'est tout donner", "Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre" ou encore "C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’amour". Chez Haut les cœurs, jeune marque de mode et de décoration "divinement inspirée", les premiers modèles commercialisés il y a trois ans et demi sont les T-shirts et les sweats brodés du leitmotiv thérésien "Vivre d’Amour". "Ce sont nos premiers produits et ils fonctionnent encore très bien aujourd’hui", assure Marie Evenas, cofondatrice de la marque. "Ce message sera d’ailleurs décliné sur la prochaine collection printemps-été 2025". Outre des motivations personnelles propres aux deux fondatrices, le choix de cette phrase de sainte Thérèse s’explique aussi par des critères techniques. "Il fallait trouver quelque chose de court, de beau, d’évangélisateur et en même temps de subtilement catho, pour parler aux croyants comme aux non-croyants. Et Thérèse remplit tous ces critères !", souligne Marie Evenas.