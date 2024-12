Chacun connaît la tradition qui consiste, pour une fête d'anniversaire, à taper de toutes ses forces les yeux bandés sur une "piñata" suspendue dans le vide, afin d'en faire exploser le contenu. Mais d'où vient cette coutume des piñatas apparemment bon enfant et que signifie-t-elle ?L'origine précise de cette tradition mexicaine fait encore débat. La version la plus communément admise est issue des récits de l'explorateur Marco Polo. Celui-ci a raconté avoir vu, lors d'un nouvel an chinois, la tête d’un bœuf remplie de graines être brisée.