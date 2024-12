L’homme est fait pour prier

Au temps de l’épreuve, l’histoire sainte est remplie de ces supplications qui montent vers Dieu, dans la foi, la confiance et la persévérance. Moïse se faisait soulager ses deux bras étendus et implorants pour obtenir la victoire de Josué dans la plaine. La veuve ne cesse pas de « casser les oreilles » à un juge inique pour obtenir d’être secourue. Les psaumes, collection de prières répondant à toutes les situations et émotions éprouvées par les hommes bibliques, sont une base très riche de la liturgie de l’Eglise et de tous les croyants. C’est encore avec le Notre Père que nous concentrons le mieux notre prière, comme Jésus nous l’a donnée expressément : trois prières de reconnaissance et quatre de demandes pour le pain, le pardon, les épreuves et le mal. Par-dessus tout, c’est avec amour que nous rejoignons notre Père bien-aimé du ciel, à la recherche du vrai bien, selon sa volonté miséricordieuse. « La prière est la sœur tremblante de l’amour » (Victor Hugo). Tremblante parce que comme un enfant nous laissons Dieu s’approcher de nous. « Prier c’est aimer et se laisser aimer » (sainte Elisabeth de la Trinité).