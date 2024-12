Les catéchistes, souvent au péril de leur vie, sont des piliers essentiels de l'Église au Burkina Faso. Dans les villages et dans les camps de déplacés, ils garantissent la continuité de la foi en l'absence de prêtres, malgré les menaces terroristes qui pèsent sur eux. "Les catéchistes sont les héros de l'Église au Burkina Faso", a ainsi affirmé à l'Aide à l'Église en Détresse (AED) le père Edgard Ouedraogo, directeur du centre de formation des catéchistes du diocèse de Kaya, situé dans le nord-est du pays. Être catéchiste au Burkina Faso ? "Cela signifie se donner à fond, guidé par une foi inébranlable et un service infatigable à sa communauté chrétienne", lance-t-il avant de rappeler que parmi les agents pastoraux, "les catéchistes sont les plus exposés et ceux qui paient le plus lourd tribut à la guerre terroriste".