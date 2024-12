Malgré le risque, le Pape avait maintenu son déplacement parce qu'il tenait à cette visite sur les terres "de notre grand-père Abraham" et parce qu'il ne voulait pas décevoir les Irakiens après le voyage annulé de Jean Paul II en 2000. Le voyage s'est déroulé sans encombre, et le 7 mars, au lendemain de sa rencontre avec le Grand Ayattolah Ali Al Sistani, plus haute autorité chiite du pays, et alors qu'il se trouvait encore en Irak, le pontife a finalement demandé à la Gendarmerie vaticane ce qui était advenu des deux terroristes. "Le commandant m'a répondu laconiquement : 'Ils n'existent plus'. La police irakienne les avait interceptés, et fait exploser", rapporte François. Cette nouvelle, explique-t-il, l'a "beaucoup touché" et il y a vu "le fruit vénéneux de la guerre".