Avec la Famille Lefèvre, un Noël en chantant

Parmi les choses au monde capables de susciter le plus d’émotion et de nostalgie, figurent probablement les célèbres cantiques de Noël. Qui n’a pas déjà fredonné "Carols of the Bells" ou "We Wish You A Merry Christmas", en terminant les derniers préparatifs d’un réveillon familial ? La musique de Noël, qu’elle soit sacrée ou profane, "nous aide à retrouver une âme d’enfant", et réveille en chacun une soif de beauté et de mystère. C’est en tout cas ce qu’ambitionne Gabriel Lefèvre, le père de la célèbre famille versaillaise qui a remporté en 2020 l'émission "La France a un incroyable Talent", sur M6.