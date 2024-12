Louer suscite la joie

La louange est l’acte par lequel l’homme célèbre la Vie, acclame la grandeur et la bonté de Dieu. Activité première de la prière, louer se compare avec rendre grâces, en précisant que louer s’adresse à Dieu et rendre grâces plutôt à ses œuvres. La louange suscite la joie parce qu’elle s’émerveille d’un infini qui nous subjugue et pour lequel nous sommes faits. On loue Dieu parce qu’il est Dieu. La Bible regorge de chants de louange, et pas que dans les psaumes. Le psaume 150 termine la louange d’Israël avec 13 fois le mot louer. On y loue Dieu dans sa bonté, son secours, son amour et sa fidélité, sa justice et sa miséricorde. On le loue pour ses œuvres et ainsi on se relie à lui.