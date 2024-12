Le véritable sens du mot “connaître” dans la Bible

Ainsi donc, quand on affirme que la foi nous donne la vie éternelle, nous n’affirmons pas que c’est l’acquiescement de notre esprit aux dogmes de l’Église qui donne la vie éternelle car les dogmes ne sont que les formules par lesquelles nous cherchons à exprimer notre foi ; nous pouvons tout savoir sur Dieu et Le refuser : c’est ce qu’a fait Satan. Et l’évêque Pierre Cauchon en savait plus en théologie que Jeanne d’Arc. La connaissance de Dieu et de Ses attributs ne suffit pas à nous ouvrir les portes de la vie éternelle : "Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent" (Jc 2,19). C’est la confiance que nous décidons de placer en Dieu pour nous guider dans la vie qui fait notre foi et non l’étendue de nos connaissances métaphysiques, théologiques ou catéchétiques.