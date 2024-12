Drôle d’idée à première vue : une bible ? À la place de l’Enfant-Jésus, ou du moins en attendant sa venue ? Les esprits pratiques auront pour avis qu’un livre prend trop de place dans une crèche domestique… mais la chose est plus réaliste dans une crèche paroissiale. Et se fait ici ou là. Pour une raison à la fois théologique et simple : le Christ est le "Verbe [qui] s’est fait chair", comme le dit saint Jean dans le prologue de son évangile, lu le jour de Noël. Plus encore, le Fils de Dieu est la "plénitude personnelle de la Révélation" comme l’explique la constitution dogmatique Dei Verbum du concile Vatican II (§ 4).