Pourquoi prier pour nos ministres ?

Depuis le milieu du XIXe siècle, la formule encore en usage dans les communautés traditionalistes se contente d’un salvam fac Galliam (Seigneur sauve la France) moins engagé sur le régime. Mais dès les premières années du christianisme, Paul n’écrivait-il pas : "J’encourage avant tout à faire des prières pour les chefs d’État et ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu" (1Tm 2,1-2) ? Et si nous redoublions en ces jours de prière pour que ceux qui nous gouvernent consentent à être ceux que leurs titres disent d’eux, et qu’ainsi nous découvrions avec eux combien le bien commun s’accompagne de réconciliation et d’abnégation ? Sans nous en faire pour autant une montagne...