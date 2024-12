Aujourd’hui, cette équipe composée d’une vingtaine de bénévoles vient en aide aux 18-35 ans dans le besoin : aide matérielle et bien plus encore, puisqu’un temps de café-partage leur est proposé chaque semaine. Peu avare de son temps et de son amitié, Faustin a pris par ailleurs des responsabilités supplémentaires dans d’autres instances de l’association. "C’est vraiment une famille pour moi, se réjouit-il. Je leur suis si reconnaissant de m’avoir tiré de la panade et rendu ma dignité." Tant et si bien que Faustin, bluffé par cette générosité, a exprimé le souhait de rejoindre cette communauté catholique qui lui a paru être un reflet de l’amour divin. Chez lui, on allait parfois à la messe le dimanche et la famille priait ensemble chaque soir. "Mais ma mère, qui avait reçu le baptême adulte, jugeait bon de nous laisser choisir par nous-même notre religion."