Santig Du, le petit saint noir de Quimper

Les deux frères apprennent le métier, serviables et corvéables, chose ordinaire, mais ne sont pas heureux. Non de la rudesse de leur existence, c’est le sort commun, mais du cœur sec de leur parent et de son amour de l’argent qui le conduit à gonfler les factures tout comme à refuser l’aumône aux mendiants. Pieux et charitables, Yann et son frère souffrent de cet état de choses. Tous deux nourrissent un rêve secret : le sacerdoce. Ils ont reçu jadis de l’éducation et, un matin, ils ont 20 ans et sont donc des hommes faits, ils donnent congé à leur avaricieux cousin et s’en vont vers Rennes s’y inscrire à la faculté de théologie. Il faut qu’ils fassent bonne impression car l’évêque les reçoit et, pour leur assurer de quoi vivre tout en étudiant, les met au nombre de ses "familiers", statut qui, échange de services rendus à l’hôtel épiscopal et à la curie diocésaine, leur permet d’arriver à la prêtrise. Yann reçoit les saints ordres le 19 mai 1303, jour où, à Tréguier, Erwan Hélory de Saint-Martin, le grand Monsieur saint Yves, s’envole vers le paradis. Yann n’ose rêver de le suivre vers la sainteté d’autant qu’à son vif embarras, l’évêque, qui l’a pris en affection et constaté ses capacités, le nomme d’emblée à l’une des cures les plus enviées de Rennes, celle de Saint-Grégoire, qui donne à son titulaire rang et bénéfices de chanoine.