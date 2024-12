Mame, cet éditeur dont les livres s’offrent les yeux fermés

Des valeurs chrétiennes qui ont toute leur place dans un livre profane et qui ont pour but de toucher un public tout aussi profane. Les romans de Mame sont remplis de bienveillance, posent un regard positif sur le monde, abordent des sujets difficiles avec délicatesse. La collection Ex-voto de Candice de Gastines met en scène un petit garçon non croyant, confronté au deuil et au divorce. "Ces sujets sont abordés de manière bienveillante, sans jugement, et on essaie de donner des clés au lecteur pour faire face à ces situations", souligne Marie Rémond. Une bienveillance qui s’exprime également dans la série des Rochecourt (Sophie de Mullenheim), dont chaque tome fait découvrir un membre de la fratrie Rochecourt. Camille, Joseph, Édouard, Pauline, Eugénie, Georges et Hippolyte aspirent à des vies différentes et chaque personnage est amené à développer ses talents. Des histoires prenantes, une écriture de qualité et des valeurs chrétiennes subtilement transmises. Autant de critères que défendent ardemment les éditions Mame et qui permettent aux parents et aux grands-parents d’offrir leurs livres les yeux fermés !