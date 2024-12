[HOMÉLIE] Dimanche de Gaudete : la joie, signe de la présence de Dieu

Et spontanément, on pense que nous devons être joyeux de préparer les chemins du Seigneur ; que la conversion doit être joyeuse, et que la pénitence, quelque rude qu’elle soit, doit être faite dans la joie. On pense que la joie à laquelle nous invite ce dimanche est notre joie. Le prophète Sophonie ne dit-il pas : "Pousse des cris de joie" (So 3, 14) ? Saint Paul n’insiste-t-il pas : "Soyez toujours dans la joie" (Ph 4, 4) ? Et c’est vrai que si la tristesse est le fruit du péché, la joie est le signe de la présence de Dieu. Il est donc juste et bon d’être dans la joie. Mais en regardant d’un peu plus près les textes de ce dimanche, nous découvrons qu’ils nous disent aussi autre chose : "Le Seigneur ton Dieu […] aura en toi sa joie et son allégresse" (So 3, 17) ; alors quand saint Paul parle de "la joie du Seigneur", cela peut vouloir dire la joie qui vient du Seigneur, mais cela peut aussi vouloir dire la joie qu’éprouve le Seigneur. Et si la joie de ce dimanche était la joie que le Seigneur ressent à cause de nous ? Et si la conversion à laquelle nous sommes invités était de réjouir le Seigneur ?