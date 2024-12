Vivre l’Avent à l’école de Marie

Lors de sa visite à Elisabeth, Marie donne un exemple éclatant de générosité et de service. En ce temps de préparation à Noël, pourquoi ne pas imiter cette attitude en servant les autres avec bienveillance et humilité ? Que ce soit par des actes de charité, en aidant ceux qui sont dans le besoin, ou simplement par des gestes de tendresse et d’amitié, cette période est propice pour penser aux autres et offrir son aide sans rien attendre en retour. C’est le moment d’offrir son aide comme l’a fait Marie, avec un cœur rempli de bonté.