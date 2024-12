Qui a dit que se ressourcer nécessitait de prendre l'avion pour atterrir à Bali ? En France, il existe des lieux de paix où le confort et le calme n'ont pas besoin de s'acheter à prix d'or. Le petit plus ? La prière. De nombreux monastères proposent d'accueillir des retraitants dans leur hôtellerie pour quelques jours afin de trouver un peu de répit loin des bruits du monde. Et pour cela, nul besoin d'être un habitué des Laudes ou des Vêpres. Carla peut en dire quelque chose : cette jeune influenceuse d'une vingtaine d'années qui partage son quotidien et ses recettes culinaires avec près de 22.000 internautes a fait l'expérience d'une retraite le temps d'un weekend. Téléphone coupé, lectures, repas préparés avec soin par la communauté... Verdict ? Elle a adoré ! Dans une vidéo publiée le 9 décembre sur Instagram, elle raconte comment son petit ami l'a emmenée découvrir le monde monastique.