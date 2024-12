Dieu sait-il toute chose avant nous ?

Mais Dieu demeure en dehors du temps. S’Il sait tout, c’est d’abord par omniscience du passé, du présent et de l’avenir, et non parce qu’Il contrôle tout. S’Il a une volonté pour chacun, c’est qu’Il l’a créé par amour et pour l’amour. À chacun, ensuite, d’agir avec liberté, éclairé par l’Esprit saint, pour vivre saintement. La variété des saints, canonisés ou "de la porte d’à côté", montre que les chemins pour faire la volonté de Dieu sont aussi nombreux que les personnes qui veulent répondre à l’appel de la vie divine. La chose est ainsi résumée par le Compendium du Catéchisme de l’Église catholique : "La divine Providence, ce sont les dispositions par lesquelles Dieu conduit ses créatures vers l’ultime perfection à laquelle il les a appelées. Dieu est l’auteur souverain de son dessein. Mais, pour sa réalisation, Il utilise aussi la coopération de ses créatures. En même temps, Il leur donne la dignité d’agir par elles-mêmes et d’être causes les unes des autres". (§55)