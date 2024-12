Déchiré par les factions rivales, le Soudan subit une violente instabilité politique depuis 2020. Le coup d’État de 2021 à Khartoum n’en finit pas avec l’éclatement du conflit entre les alliés d’hier. Depuis un an maintenant, le Soudan s’est embrasé. Bombardements et affrontements entre factions rivales luttant pour le pouvoir plongent le pays dans le chaos, et les victimes civiles se comptent par milliers. Les derniers bilans officiels font état de plus de 13.900 morts et de 8,1 millions de personnes déplacées dont environ 1,8 million à l’extérieur du pays. Et la petite communauté chrétienne n’est pas épargnée. "Elle représentait avant la guerre 5% de la population mais elle était tolérée et pouvait gérer quelques hôpitaux et écoles – même si elle n’était pas autorisée à parler de sa foi", avait ainsi expliqué Kinga Schierstaedt responsable des projets de l’Aide à l’Église en détresse au Soudan.