Mais où puisent-ils leur joie de vivre ? Wojtek et Terenia trouvent leur force dans les dons de l’Esprit saint et quand ils éprouvent de l’inquiétude, ils s’adressent à Jésus comme à un ami… et parfois avec des petits chantages. "Jésus, si tu es vraiment mon ami, ne me laisse pas m’inquiéter plus longtemps", aime dire Terenia. Puisque Jésus a dit "Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète" (Jn 16,24), Terenia ne s’inquiète jamais trop longtemps. S’il y a une tentation qui la mène au découragement et qu’elle pense ne pas avoir la force de prier, elle essaye toujours de se dépasser, de sourire et d’aller chanter quelques psaumes : "Quand je reviens, je suis une autre femme", confie-t-elle. Pour elle, il est essentiel de ne pas se concentrer sur les craintes. "Cela ne servira à rien car s’inquiéter ne mène à rien. Face aux difficultés, j'invoque immédiatement le Saint-Esprit pour apaiser mon âme, car je ne veux pas avoir de tristesse dans mon cœur".