Cinq façons originales de montrer sa gratitude

Oubliez les remerciements avec les traditionnels bouquets de fleurs ou boîtes de chocolats. Pourquoi ne pas offrir plutôt un "bouquet spirituel" et donc des prières spécifiques pour la personne que vous souhaitez remercier ? Au lieu de dire simplement "J'ai prié pour toi", précisez pour quelles intentions vous avez prié : "J’ai prié un Notre Père pour ta santé, trois Je vous salue Marie pour ta joie et un Memorare pour tes désirs inexprimés." C'est un geste réfléchi et profondément personnel qui témoigne non seulement de votre gratitude, mais aussi de votre attention particulière aux besoins de l’autre.