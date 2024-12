Notre-Dame retrouvée, une joie qui oblige

Il y a des clins d’œil parfois inattendus. C’est ce que je me disais l’autre jour à Paris, en cherchant désespérément à regagner la gare du Nord et par elle les plaines de Flandres… Une première ligne de métro dont le quai était à ce point empli de monde qu’on ne pouvait plus y accéder. Autre tentative via le RER, avec un changement où une voix sans âme annonce placidement que le prochain train passera dans 45 minutes. Dehors, les taxis en grève brûlent des pneus et rendent chimérique tout autre scénario. Il faut donc attendre, au milieu de semblables qui ne cessent de se multiplier. Les yeux fixés sur le mur en face de moi, j’y contemple une affiche sur laquelle est écrite une phrase en très gros caractères, sur un fond noir, sentencieuse : "Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements" (C. Darwin). L’ironie de la situation nous fait sourire avec quelques pauvres bougres qui comme moi râlaient intérieurement quelques instants plus tôt.