Pour elle, la solution consistait à combiner deux éléments puissants : la prière et la joie de la musique. Le résultat est incroyable ! Elle a conçu un rosaire musical pratique et interactif– Playful Pitch – qui rend cette prière beaucoup plus ludique et attractive pour les enfants. Grâce à des instruments et des cartes de chants chrétiens avec un code couleur, chaque enfant peut devenir un musicien de manière naturelle et intuitive. En effet, chaque carte inclut un mystère du rosaire et une ligne d’un hymne marial - comme l’Ave Maria ou le Salve Regina - avec des notes colorées. Les enfants peuvent ainsi apprendre à jouer ces mélodies par eux-mêmes, tout en s'impliquant activement dans la prière.