Les boîtes solidaires sont une initiative qui se répand de plus en plus à l'approche de Noël. L'idée est simple : remplir une boîte de petits produits utiles ou de douceurs (chaussettes, biscuits, savons, chocolat, etc.) et la distribuer à ceux qui en ont besoin grâce à une association ou une Fondation. Depuis quelques années, Axelle a pris l’habitude de confectionner ces boîtes solidaires avec ses enfants, qu’elle remet ensuite au Secours Catholique. "Pour les enfants, le message est simple : à Noël, nous recevons, mais nous offrons aussi. Nous offrons de l'amour à nos familles, de la joie autour de nous, et nous pouvons aller plus loin en offrant un peu de bonheur à ceux et à celles qui en ont le plus besoin, à ceux qui n'auront pas de cadeaux à Noël", explique à Aleteia cette mère de quatre enfants. Une petite attention qui aide les plus jeunes à être plus généreux envers les autres et offrir un peu de réconfort et d'espoir aux plus démunis.