Toulon, Chartres, la Pologne… Le rayonnement discret mais réel d’Anne-Gabrielle Caron

"De plus en plus de personnes connaissent Anne-Gabrielle et se tournent vers elle", confie à Aleteia l’abbé Jean-Raphaël Dubrule, Supérieur des Missionnaires de la Miséricorde Divine et prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-François de Paule qui a notamment préparé Anne-Gabrielle à sa première communion. "Elle rayonne très fortement dans la communauté, dont certains membres l’ont connue, mais même au-delà de la paroisse. De plus en plus de fidèles font des neuvaines par son intercession, notamment pour lui confier des personnes malades". Demandes de guérison, espérance d’enfant, recherche de travail… De nombreuses intentions sont confiées à Anne-Gabrielle et il semblerait qu’elle nourrisse une affection particulière pour les familles ! Si elle n’est pas reconnue comme sainte, l'Église permet néanmoins aux fidèles d’invoquer un défunt dont ils pensent qu’il est saint à condition qu’il ne lui soit pas rendu un culte public. À titre privé, il est donc possible de confier des intentions de prière à Anne-Gabrielle en priant la neuvaine qui lui est consacrée et qui a reçu l’imprimatur de Mgr Dominique Rey en juillet 2018.