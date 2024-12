Car qui aime encore la vérité comme Bloch ? Qui ferait aujourd’hui, comme lui, graver sur sa tombe un Dilexit veritatem, indirect écho donné par ce Français juif sécularisé au chrétien Veritas liberabit vos ? Et qui voit aujourd’hui en Notre-Dame rediviva non d’abord un patrimoine disant la France et la place du catholicisme en son sein, qui plus est approprié par de petits intérêts politico-clérico-médiatiques, mais bien une plus que pâle esquisse de la Jérusalem céleste ? Reste-t-il encore des fidèles pour vraiment chanter à cœur ardent Rorate cæli desuper et espérer littéralement qu’advienne de nouveau dans la gloire celui qui fera passer pour rien toutes choses de ce monde, même le Panthéon, même les cathédrales ? Que s’ouvre donc Notre-Dame, que le Panthéon accueille Marc Bloch. Qu’on se réjouisse, si l’on veut. Qu’on ait l’illusion, si l’on y tient, que la pétrification de la gloire empêche la putréfaction des chairs et des nations. Mais qu’on n’oublie jamais que là où l’on met son trésor, là on aura son cœur.