Six façons de mieux connaître votre petit(e) ami(e)

Cherchez à passer du temps dans les endroits préférés de l'autre ou avec les personnes qui lui sont chères. Connaissez-vous les endroits où la personne que vous aimez se sent le plus à l'aise ? Pour certains, cela peut être dans la maison de leur enfance ou de leurs vacances. De la même manière, découvrez qui sont les personnes qui comptent le plus pour l’autre : un frère ou une sœur, un grand-parent, un ami de longue date… En connaissant ces lieux et ces personnes, vous vous découvrirez de manière plus profonde.