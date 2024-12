Yvon ne chante pas seulement dans les maisons de retraite, elle apporte son aide aussi dans les hôpitaux du service d'oncologie ou en psychiatrie. Ainsi elle apporte aux patients un après-midi rempli de musique réconfortante, allant des morceaux classiques comme le magnifique Ave Maria aux chansons pop intemporelles d'Elvis Presley. Sur son site, qu’elle a baptisé Myoso Music (du grec "myoso" signifie "ne m'oublie pas"), elle rappelle l’importance de ne pas oublier ceux qui perdent ou ont perdu leur capacité à se souvenir. Heureuse de voir quelqu'un s'épanouir et revivre grâce à son chant, elle confie que "non seulement elle fait le plus beau métier qui soit, mais aussi le métier le plus gratifiant". "Je puise dans l’amour du métier, mais surtout dans l’amour de la personne."