Consciente de faire partie d’une mission exceptionnelle, Isabelle Chochod, restauratrice de tableaux à qui l’on a confié huit Mays à restaurer, témoigne de sa fierté de faire partie d’une telle aventure. "Notre métier, ce n’est pas du tout la création, c’est un métier de l’ombre. On est au service du peintre. J’ai l’impression de côtoyer des gens du XVIIe siècle, c’est vertigineux", ajoute-t-elle. Mais le métier de restauratrice consiste à conserver avant de restaurer, détaille Isabelle. "On essaye de transmettre aux générations futures le patrimoine commun". Grâce à leur expertise et aidée par l’imagerie scientifique, les équipes de restauratrices ont ainsi pu pénétrer au plus profond des couches afin d’identifier plus facilement les altérations et comprendre le travail du peintre. Après une première phase de nettoyage pour enlever les éventuelles tâches, salissures et projections, les restauratrices ont entamé la phase de "réintégration" pour consolider et combler les manques avant de venir appliquer le vernis. Vient ensuite l’étape finale, celle de la retouche, qui vient harmoniser le tableau.