Dans l’Aude, la crèche lumineuse XXL d’Alexis et Marie

Chaque année, ce sont les mêmes gestes, pour se mettre dans la joie de la venue du Christ. Les maisons et les jardins se parent de guirlandes lumineuses et de crèches faites en famille, suscitant excitation et attente. Certains ont plus d’imagination que d’autres pour la décoration. Cette année, la palme en la matière revient probablement à Alexis et Marie Guyot, un couple de quadragénaires de Pieusse, village d’un peu moins de 1.000 âmes, dans l’Aude, à 20 minutes de Carcassonne. Ils ont tout simplement imaginé et créé, une à une, près de 265 silhouettes, et donc autant de personnages, toutes cerclées de lumières, pour réaliser ce qui pourrait être la plus grande crèche lumineuse de France !