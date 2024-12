Le Vendée Globe dans la mer morte

21 juillet 1969. Silences émus, explosions de joies, cris hystériques… on a marché sur la lune ! Une voix manque pourtant à la foule enthousiaste. Pas la voix soviétique qui s’étrangle devant le triomphe du rival américain, mais une voix plus douce. Cette voix chante. Nostalgique, donc un peu rabat-joie, elle chante "la lune est morte". Derrière la prouesse technique inouïe, l’auteur de la chanson, Jacques Mareuil, devine ce qui disparaît et regrette ce qui s’efface : il ne voit pas un grand pas pour l’humanité, mais une trace de pied qui souille un lieu immaculé. Les frères Jacques se chargent de donner un peu plus d’écho à ces paroles inspirées : "Un homme marche sur le sol / de ce vieux miroir de vos rêves / et c’est votre cœur que l’on crève, / la corde qu’on vous passe au col ! / Il va falloir aller plus bien, / par-delà des millions d’étoiles, / à la recherche de l’étoile / qui vous fera rêver demain."