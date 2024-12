L’élaboration de ce nouveau véhicule a mobilisé des experts sur trois sites, à Rome, à Graz en Autriche, et à Sindelfingen en Allemagne. Le projet a été géré depuis Rome, mais c’est à Graz que la transmission électrique a été réalisée, tandis que la carrosserie et les équipements internes ont été réalisés sur mesure dans les ateliers de Sindelfingen. Des ouvriers et des experts des trois équipes ont donc pu saluer le Pape à l’occasion de cette remise des clés du véhicule.