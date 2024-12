Il est toujours temps de se convertir !

En latin, convertere veut dire changer, tourner vers autre chose et conversor, verbe pronominal, signifie se tourner. En religion, la conversion, la métanoïa grecque, le changement de croyance est aussi changement de vie. La conversion en ski fait changer de côté sur la pente et retourne le skieur à 180°. C’est une transformation pour un mieux ! Sinon à quoi bon se convertir ? Et nous retenons d’abord les efforts que cela exige avant de se fixer sur son but qui est une amélioration de notre état. Question classique : faut-il convertir les autres ou soi-même ? « Seigneur, change mon conjoint, s’il te plaît ! », disons-nous souvent intérieurement. Mais ne s’agit-il pas d’abord de se convertir soi-même ? Parce que si je change, la relation à l’autre change et influe sur son comportement. « Se convertir, c’est se délivrer » (Antoine de Saint-Exupéry), se délivrer d’habitudes mauvaises, de comportements répétitifs, qui se sont installés en nous et sur lesquels nous sommes devenus aveugles, en plein pharisaïsme.