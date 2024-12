Ces trois chorales qui s’unissent pour Noël incarnent la richesse et la diversité du paysage musical étudiant parisien, tout en partageant une vocation commune : mettre la musique au service de la foi et de la beauté. Le chœur De Caelo, le plus jeune des trois, est né en septembre dernier sous l’impulsion d’Augustin Declercq. Cet ensemble d’une trentaine de choristes, pour la plupart issus de l’Institut de Philosophie Comparée (IPC), se distingue par son exigence musicale et son ancrage spirituel. Son chef de chœur résume l’esprit du groupe : "Notre but est d’offrir des concerts d’une grande exigence musicale tout en cultivant une véritable amitié entre nos choristes." Répétant à Notre-Dame du Travail grâce à l’accueil bienveillant du père Gabriel Würz, il a été placé sous le patronage de Notre-Dame, ajoutant une dimension mariale à son projet artistique. “De Caelo” fait écho au titre marial “Regina Caeli”.