Le plus beau cadeau à offrir à Noël selon Kate Middleton

C’est ainsi que par-dessus tout, la princesse de Galle encourage "à nous tourner vers l’amour, et non vers la peur". Comme saint Paul dans son hymne à la charité, elle décrit les caractéristiques de l’amour véritable : "L’amour qui écoute avec empathie, l’amour qui est bienveillant et compréhensif, l’amour qui pardonne et l’amour qui apporte joie et espoir." Selon elle, c’est cet amour-là qui est le plus beau cadeau que nous puissions offrir et recevoir. "Pas seulement à Noël, mais tous les jours de notre vie", note la princesse.