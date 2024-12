Les 7 et 8 décembre, Notre-Dame va recommencer à vivre au rythme des offices liturgiques – plus de 2.000 par an. Les voûtes de la cathédrale parisienne résonneront de nouveau des voix des chantres de la Maîtrise et des tuyaux du grand orgue. Même avant que Maurice de Sully, au XIIe siècle, pose la première pierre de l’édifice gothique, la musique sacrée habite en cette église-mère du diocèse de Paris. Le répertoire n’est cependant pas figé : à l’occasion de la réouverture, un Magnificat a été composé par le titulaire de l’orgue de chœur, Yves Castagnet, sorti en CD ce 29 novembre. Suivront cinq autres créations dans la cathédrale pour marquer l’événement, et qui prennent place dans le programme exceptionnel de la saison 2025. Voici donc plus de mille ans de compositions, des débuts de la polyphonie à la musique modale plus contemporaine en passant par les motets, dont la sélection qui suit, subjective et partielle, voudrait donner un aperçu.