[VIDÉO] Saint François-Xavier et le pays interdit

Vient ensuite la Chine. Missionnaire infatigable en Inde, en Indonésie, au Japon, il n’atteindra jamais son objectif : évangéliser la Chine ! C’est pourquoi on distingue au fond la côte de ce pays si cher à François-Xavier. Enfin, la barque. À droite du tableau, on trouve une barque peuplée d’indigènes au yeux bridés, grâce auxquels il espérait pénétrer en Chine, le territoire interdit. Or, il meurt d’épuisement en 1552 sur l'île de Shangchuan, tout près du but ! Comme lui, osons la rencontre entre les peuples pour faire connaître l’amour du Christ jusqu’aux confins de la planète.