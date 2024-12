Chercher n’est-il pas s’efforcer de trouver ? Ce qui suppose un effort en vue de trouver. Les chercheurs d’or obtiennent si peu de pépite malgré un travail acharné ! "Des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche !", aurait dit Charles de Gaulle. Plus théologiquement, "Fides quaerens intellectum, la foi cherche l’intelligence" (Anselme de Canterbury). On se plaint de n’avoir pas assez de foi, et le Seigneur a redit à ses disciples leur peu de foi. "Si vous aviez la foi comme un grain de sénevé !" Il est temps de se mettre au travail pour chercher et se former, car la raison doit aider notre foi. Mais inversement : "Console-toi, tu ne me chercherais pas, si tu m‘avais trouvé" (Pascal). Nous avons assez de foi pour nous mettre à chercher, et il faut toujours avoir la foi (ou la chance) pour trouver ! "Croire pour comprendre et non comprendre pour croire", disait saint Augustin.