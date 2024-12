Veiller, pour se préparer à ce qui vient

Veiller signifie ne pas dormir quand on le devrait, ou rester sur ses gardes, surveiller ou veiller sur quelqu’un ou sur quelque chose. Ainsi apparaît toute la vocation des veilleurs d’armes sur leurs compagnons qui dorment pour guetter les dangers à leur place. Ainsi d’une personne qui veille un malade, ou un mourant pour lui être une présence. Que de charité dans les veilles pour les autres ! Veiller est aussi rester sur ses gardes, car le Malin veille lui aussi à nous mettre des bâtons dans les roues. Veiller aux embûches du chemin et aux tentations par la garde de nos sens et de notre parole. La capitaine du bateau, quand la brume est là, est sur la dunette à scruter l’horizon qu’il ne voit pourtant pas, et le veilleur abîme ses yeux alourdis de sommeil à attendre l’aurore pour prévenir ses compagnons de la venue de la lumière. Les vierges sages ont rempli leurs lampes, et les contemplatifs prient dans la nuit de ce monde pour préserver l’humanité de la chute. Savons-nous combien de personnes ont dû veiller sur nous depuis notre petite enfance et peut-être encore aujourd’hui. Et à notre tour, veillons-nous sur d’autres personnes dans la prière ou le soutien amical ?