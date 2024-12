Pour le Jubilé 2025, sainte Thérèse part à Rome !

Pour cette année du Jubilé “Peregrinantes in spem” (Pèlerins d’espérance), le Pape François a voulu associer plusieurs églises de Rome à de saintes figures féminines proclamées Patronnes et Docteurs de l’Église. Pour son lien avec la France, la Trinité-des-Monts est ainsi dédiée à la mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Dans sa lettre pour le Jubilé, le Pape écrit, “nous devons garder allumée la flamme de l’espérance qui nous a été donnée, et tout faire pour que chacun retrouve la force et la certitude de regarder l’avenir avec un esprit ouvert, un coeur confiant et une intelligence clairvoyante. Le prochain Jubilé pourra favoriser grandement la recomposition d’un climat d’espérance et de confiance, comme signe d’une renaissance renouvelée dont nous ressentons tous l’urgence. C’est pourquoi j’ai choisi comme thème Pèlerins d’espérance.”