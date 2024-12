Le Pape invite à ne pas se laisser envahir par “l’angoisse de l’avenir”

En introduisant la prière mariale depuis sa fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre, le Pape a commenté l’Évangile de ce dimanche, qui parle "de bouleversements cosmiques, de l'inquiétude et de la peur de l'humanité". "Il peut arriver […] que les inquiétudes, les peurs et les angoisses de notre vie personnelle ou face à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, pèsent sur nous […] et nous conduisent à nous refermer sur nous-mêmes", a noté François. Et de lancer à la foule : "Mon coeur est-il alourdi par la peur, par les soucis, par l'angoisse de l'avenir ? […] Ou bien est-ce que je me laisse envahir par le découragement ?".