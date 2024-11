Quel métier rend le plus heureux au monde ?

Le questionnaire, adressé à de nombreux salariés travaillant dans différents domaines, comprenait notamment ces questions : "Êtes-vous "tout à fait d’accord", "d’accord" ou "pas du tout d’accord" avec ces affirmations : "Je suis fier de travailler pour mon employeur", "Je contribue à la communauté par mon travail"". Tous les travailleurs appartenant à la catégorie "clergé" ont répondu unanimement "tout à fait d'accord" à ces questions. Des pourcentages bien supérieurs aux autres catégories de travailleurs. Interrogé sur cette enquête suite à la publication de l'article, Mgr Stephan Rossetti, prêtre, psychologue et professeur associé à l'Université catholique d'Amérique, n'est pas étonné. "Le bonheur des prêtres est l'un des grands secrets de notre époque. Et je suis heureux qu'il soit révélé", explique-t-il, lui qui travaille depuis une vingtaine d’années sur le bien-être des religieux. "Tout le monde dit que les prêtres sont malheureux mais ce n'est pas le cas. Ils sont stressés, ils subissent des pressions, mais ce ne sont pas les facteurs sous-jacents qui favorisent le bonheur", ajoute-t-il, affichant ses propres recherches. Il a même pu établir ce qui rend heureux : avoir des amis solides, avoir une vie spirituelle riche, aimer ce que l'on fait au travail et faire partie d'une communauté. "J'ai réalisé plusieurs années de suite des études qui montrent que les chiffres du bonheur et du moral augmentent chez les prêtres", complète-t-il au National Catholic Register. "Les prêtres aiment être prêtres. Plus de 90% d'entre eux disent qu'ils l'aiment et qu'ils le choisiraient à nouveau".