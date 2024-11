Même si la gestion de l’entreprise s’ajoute à leurs métiers respectifs, responsable commercial d’un groupe hôtelier pour Manon et un poste dans la finance pour Kélyan, ce dernier a rapidement été enthousiaste. "J'ai vu à quel point Tea Notes nous correspondait, tant par la vision, que les valeurs ou l'image de marque. On avait déjà parlé de l'entrepreneuriat mais on pensait créer un projet, on n'avait pas émis la possibilité de reprendre une boîte existante ! De plus, on se voyait entreprendre dans différents domaines mais on n'avait pas imaginé un projet commun sur lequel on pourrait se lancer ensemble. J'ai donc trouvé que c'était une très belle idée, j'étais vraiment en paix par rapport à ce projet", confie Kélyan à Aleteia.