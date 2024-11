[VIDÉO] Quelles menaces pèsent sur les chrétiens en Europe ?

Qui sont les auteurs de ces violences et quelles sont leurs motivations ? Difficile de le dire aujourd'hui car peu de gouvernements rendent publiques ces données. Les auteurs du rapport dégagent tout de même deux principales “motivations” : La première est politique, notamment incarné par des groupes de gauche radicale, luttant contre la pensée de l'Église sur l'euthanasie et l'avortement par exemple. Des discriminations qui vont jusqu'à pousser les chrétiens de nombreux pays comme le Royaume-Uni à l'auto-censure sur leur lieu d'études ou de travail pour éviter d'être mal vu voire licencié. Les violences les plus visibles sont pourtant celles ayant un motif religieux, perpétrées par des islamistes ou des athées radicaux contre les édifices religieux, les musulmans convertis ou les prêtres. Face aux actes anti-chrétiens en hausse depuis quinze ans et à la portée sous-estimée, l'OIDAC recommande aux gouvernements d'enquêter davantage sur les causes de ces violences et de garantir davantage la liberté religieuse et d'expression. Enfin il encourage les chrétiens à "prendre conscience de leurs droits", à "construire des ponts" dans le débat public pour faire perdurer "le dialogue entre la religion et la société laïque".